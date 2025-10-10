Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Алтайском регионе на рельсы вышли два новых электрических поезда.

2025-10-10 15:01
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Алтайском крае парк пригородных электропоездов обогатился двумя новыми составами ЭП3Д. С октября они начали свое движение по маршруту Барнаул – Красный боец.

Современные электропоезда были доставлены на Западно-Сибирскую железную дорогу в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД». 6-вагонные составы предлагают 640 мест для сидения. В сравнении с предыдущими моделями, в новых поездах расширены тамбуры, установлены сиденья нового дизайна. Также предусмотрены крепления для велосипедов и USB-порты для зарядки мобильных устройств.

Электропоезда оснащены для комфортного путешествия пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Вагоны имеют подъемники для удобства посадки и высадки пассажиров на инвалидных колясках. Также предусмотрены места для крепления колясок, специально оборудованные туалеты, навигация для пассажиров с нарушениями зрения.

Кроме того, электропоезда оборудованы системой климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, современным освещением, улучшенной звукоизоляцией. Система видеонаблюдения позволяет водителю следить за ситуацией внутри поезда и за происходящим вне его, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

