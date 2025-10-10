С 13 октября 2025 года произойдут изменения в графике движения некоторых пригородных поездов, следующих по Курскому и Рижскому направлениям Московской железной дороги.

14:53

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 13 октября изменится график движения некоторых пригородных поездов, следующих по Курскому и Рижскому направлениям Московской железной дороги, включая МЦД-2. Причина - начало капитального ремонта второго пути на участке от Новоиерусалимской до Манихино-1 и продолжение строительства подземного вестибюля на станции Царицыно.

Так, технологические "окна" для работы на участке от Новоиерусалимской до Манихино-1 запланированы с 00:05 13 октября до 00:05 17 октября, а также в те же часы с 20 по 25 октября. Работы будут вестись по методу "закрытого перегона", что позволит сосредоточить ресурсы и выполнить большой объем работ в короткие сроки. Специалисты проведут полный цикл работ: демонтаж старой и укладку новой рельсошпальной решетки, очистку и подсыпку щебеночного балласта, выправку и сварку пути. Для выполнения работ подготовлены все необходимые материалы, включая около 20 тыс. кубометров щебня, а также специальная техника: разборочные и укладочные краны, щебнеочистительные и рельсосварочные машины, выправочные комплексы. В общей сложности планируется обновить 9,5 км пути.

Движение поездов на данном участке будет осуществляться по соседним путям, что повлияет на расписание электричек дальних маршрутов: у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, а также количество остановок, ряд поездов проследует по укороченным маршрутам.

Обратите внимание, что во время проведения работ будет ограничен проезд через переезд в районе станции Истра. Объезд будет осуществляться через путепровод у станции Новоиерусалимская.

С 13:00 16 октября до 23:30 19 октября на станции Царицыно будут вестись работы. Временно будет приостановлено движение поездов по 3 и 5 путям данной станции во время проведения работ. Поезда будут следовать по соседним путям, что повлияет на расписание, включая МЦД-2. Возможны изменения во времени отправления или прибытия некоторых электричек, а также в количестве остановок на маршруте. Некоторые поезда будут отправляться от или до остановочного пункта Москворечье, станций Красный Строитель и Москва-Пассажирская-Курская.

Московская железная дорога призывает пассажиров отнестись с пониманием к проводимым работам и заранее изучить изменения в расписании пригородных поездов. Информацию можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.