С 13-го октября вступит в силу зимнее расписание для субурбанских поездов в Свердловском регионе.

С 13-го октября 2025 года подмосковные электрички на Свердловской железнодорожной линии переходят на зимний режим работы. В связи с наступлением осенне-зимнего сезона, перевозчик - Свердловская пригородная компания, в соответствии с требованиями региона, меняет состав (количество вагонов) некоторых поездов и убирает из эксплуатации электрички, которые были дополнительно введены в пик туристического и дачного сезона.

В Свердловской области с 13-го октября 2025 года прекращаются "летние" поезда, которые работали с апреля по октябрь:

№ 6521/6522 Екатеринбург-Пассажирский – Ревда;

№ 6620/6619 Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская;

№ 6441/6442 Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка;

№ 6951/6952 Серов – Бокситы;

№ 6954/6953 Бокситы – Верхотурье;

№ 6482/6481 Екатеринбург-Пассажирский – Полевской.

С 27-го октября прекращает свою работу пригородный поезд № 7011/7012 Екатеринбург-Пассажирский – Михайловский Завод (в природный парк «Оленьи ручьи», последний рейс – 26 октября).

На некоторых малых станциях СвЖД (Плюсниха, Вершина, Винокурово, Соснята, Писанец, Таволожки, Берлога и др.) для некоторых пригородных поездов с 13-го октября отменяются остановки, введенные на летний период.

Свердловская железная дорога просит пассажиров уточнять расписание перед поездкой. Более детально с изменениями можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК», а также на станциях и в пригородных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций СвЖД.