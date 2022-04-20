В январе-марте 2022 года пассажирам Забайкальской железной дороги вернули 205 забытых вещей

11:14

Чаще всего в поездах дальнего следования оставляли документы, беспроводные наушники, зарядные устройства для гаджетов и сотовые телефоны.

Самой необычной и крупногабаритной находкой проводников вагонного участка Чита Восточно-Сибирского филиала АО «ФПК» с начала года стал пружинный матрац размерами 70 на 180 см. При посадке хозяин положил его на верхнюю багажную полку, а когда выходил – забыл про свою собственность.

Напомним, что ОАО «ЖД» в постоянном режиме предоставляет сервис по поиску забытых вещей. Если пассажир оставил имущество в поезде, ему необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Услуги и сервисы» на официальном сайте ОАО «ЖД». В анкете нужно указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние 4 символа номера документа, по которому был куплен билет. Также потребуется составить описание утраченной собственности и указать предполагаемое место в вагоне, где она была оставлена. После обработки заявки будет предложено идентифицировать вещи по фотографиям.

Забытые вещи возвращаются их владельцу лично. Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки.

Отметим, что сервис поиска забытых вещей в поездах дальнего следования начал работать 1 марта 2019 года и пользуется большим спросом у пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.