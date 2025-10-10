Транспортировка нагруженных контейнеров по Куйбышевской железнодорожной линии в период с января по сентябрь текущего года увеличилась на 7,2%

13:59

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по сентябрь 2025 года на Куйбышевской железнодорожной линии было отправлено на 7,2% больше грузовых контейнеров по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув отметки в 105 тыс. ДФЭ (более 2 млн тонн грузов, рост на 3,3%). В частности:

количество отправленных химикатов и соды составило 77 тыс. ДФЭ, что на 10,7% больше, чем в январе-сентябре 2024 года;

нефть и нефтепродукты – 6,5 тыс. ДФЭ (увеличение в 7,4 раза);

химические и минеральные удобрения – 4 тыс. ДФЭ (рост на 37,6%);

металлоконструкции – 220 ДФЭ (увеличение в 3,4 раза);

промышленное сырье и формовочные материалы – 49 ДФЭ (увеличение в 4 раза).

В общем и целом, с января по сентябрь 2025 года на Куйбышевской железнодорожной линии было отправлено около 171 тыс. ДФЭ контейнеров, что на 0,1% больше, чем за тот же период 2024 года, как сообщили в отделе корпоративных коммуникаций КбшЖД.