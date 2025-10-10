В 2025 году ОАО «РЖД» планирует вложить в Амурскую область более 12 млрд рублей.

10:50

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году, «РЖД» планирует инвестировать около 12,4 млрд рублей в улучшение производственной инфраструктуры и реализацию социальных проектов на Забайкальской железной дороге в Амурской области. Эта информация была обсуждена 10 октября на встрече руководства магистрали с губернатором и членами правительства Амурской области. Были обсуждены результаты сотрудничества в 2025 году и планы на следующий год.

Было отмечено, что в регионе продолжается реализация крупных инвестиционных проектов, направленных на развитие Восточного полигона. В настоящее время активно развиваются железнодорожные станции Сковородино, Ерофей Павлович, Магдагачи, а также происходит удлинение путей на станциях Завитая, Шимановская. Для увеличения надежности электроснабжения магистрали устанавливаются дополнительные трансформаторы на семи тяговых подстанциях. Ведется проектирование объектов 3 этапа развития Восточного полигона.

Основной показатель работы «РЖД» в регионе – погрузка за период с января по сентябрь 2025 года, которая составила 19,7 млн тонн, сохранив уровень прошлого года.

«Мы ожидаем увеличения грузовой базы более чем на 5 млн тонн к 2030 году благодаря достижению проектных мощностей заводов по производству метанола в Сковородино, газоперерабатывающего и газохимического в Усть-Пере, предприятия по глубокой переработке сои в Белогорске, а также «Сухого порта Благовещенск», – заявил начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец.

Также стоит отметить, что при участии ЗабЖД в Благовещенске реализуются несколько логистических проектов, включая развитие контейнерных сервисов. Спрос на них растет в связи с укреплением торговых связей с Китайской Народной Республикой.

Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) активно участвует в социальном развитии региона. Например, 1 октября был открыт 27-квартирный жилой дом в поселке Магдагачи. Кроме того, идет строительство пассажирских зданий на станции Юность Свободненской детской железной дороги.

В конце встречи губернатор Амурской области Василий Орлов выразил благодарность начальнику магистрали Владимиру Антонцу за эффективное сотрудничество.

«Жeлeзнaя дopoгa играет ключевую роль для региона. Благодаря нашему партнерству в Амурской области реализуются инновационные проекты и инвестиционные программы, что положительно влияет на жизнь людей. Хочу выразить признательность команде Забайкальской железной дороги за эту работу», – отметил губернатор Амурской области.

Одним из наиболее важных достижений сотрудничества ЗабЖД и Приамурья стало постоянное функционирование в регионе мобильного консультативно-диагностического центра ОАО «РЖД» «Святой Пантелеймон». В октябре 2024 года более 2,3 тыс. человек воспользовались его услугами на 13 станциях магистрали, расположенных в Амурской области. С 4 октября 2025 года медицинский поезд возобновил работу на ЗабЖД. Он сделает остановки в 15 населенных пунктах региона.

Также был отмечен патриотический проект «Ретропоезд «Победа», который вызвал большой положительный отклик среди жителей Приамурья. В 2025 году, к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, количество остановок праздничного состава в Амурской области было увеличено на 4 станции. Впервые ретропоезд сделал остановки на станциях Серышево, Екатеринославка, Талдан и Уруша, где прошли праздничные митинги и концерты, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.