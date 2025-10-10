В течение первых 9 месяцев этого года с станций Южно-Уральской железнодорожной сети было отправлено свыше 1,5 тыс. почтовых отправлений.

10:19

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение первых 9 месяцев 2025 года с вокзалов Южно-Уральской железнодорожной сети было отправлено 1523 посылок. Челябинск, Оренбург и Орск стали лидерами по количеству отправлений.

В основном в этот период отправлялись деловые документы и личные вещи. Самыми востребованными направлениями стали Москва, Самара, Новосибирск и Тюмень.

Для отправки посылки на вокзале необходим паспорт и немного времени. Посылка не должна быть упакована, чтобы работник вокзала мог проверить ее содержимое. Стоимость определяется на основе веса, размера, расстояния пересылки и типа отправления. Например, доставка груза весом до 1 кг из Челябинска, Кургана и Оренбурга до Москвы обойдется в 1150 рублей.

При оформлении отправителю сообщат время и порядок получения груза на вокзале прибытия. Прием и выдача посылок осуществляется по предъявлении паспорта.

Обратите внимание, что запрещено отправлять оружие, взрывчатые и ядовитые вещества, любые жидкости и скоропортящиеся продукты, а также деньги, ценные бумаги, ювелирные изделия, табачные изделия и лекарства.

Услуга пересылки доступна на всех вокзалах Южно-Уральской железной дороги. Посылки отправляются ближайшими пассажирскими поездами по принципу «От станции до станции». Места приема и выдачи корреспонденции обычно расположены в помещении дежурного помощника начальника станции. Информация о местоположении этих пунктов указана на специальных табличках.

Более подробную информацию о режиме работы пунктов приема и выдачи посылок, правилах пересылки, включая специальные условия, можно найти на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Перевозка посылок», сообщает служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.