За девять месяцев 2025 года на маршруте Уфа - Кумертау - Оренбург "Южный экспресс" перевез 550 тысяч пассажиров.

В течение первых 9 месяцев этого года было перевезено 550 тыс. пассажиров на быстрых пригородных поездах «Южного экспресса», следующих по маршруту Уфа – Кумертау – Оренбург. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Стоит отметить, что одна пара быстрых пригородных поездов в выходные и праздничные дни обслуживается современным электропоездом «Финист» с пятью вагонами:
Полное расписание пригородных поездов доступно на станциях и вокзалах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также через чат-бот в Telegram @bilet_na_elektrichku_bot, информирует служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.