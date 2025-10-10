За девять месяцев 2025 года на маршруте Уфа - Кумертау - Оренбург "Южный экспресс" перевез 550 тысяч пассажиров.

В течение первых 9 месяцев этого года было перевезено 550 тыс. пассажиров на быстрых пригородных поездах «Южного экспресса», следующих по маршруту Уфа – Кумертау – Оренбург. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Стоит отметить, что одна пара быстрых пригородных поездов в выходные и праздничные дни обслуживается современным электропоездом «Финист» с пятью вагонами:

поезд № 7439/7440/7442/7441 Уфа (отходит в 07:43) – Кумертау (приезжает в 11:43, уходит в 11:44) – Оренбург (приезжает в 13:58);

поезд № 7444/7443/7445/7446 Оренбург (отходит в 15:10) – Кумертау (приезжает в 17:24, уходит в 17:25) – Уфа (приезжает в 21:30).

Полное расписание пригородных поездов доступно на станциях и вокзалах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также через чат-бот в Telegram @bilet_na_elektrichku_bot