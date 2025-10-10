В период с октября по ноябрь 2025 года путешественники из Самары имеют возможность воспользоваться услугами тематических поездов, следующих по известным маршрутам.

09:07

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период с октября по ноябрь 2025 года туристам из Самары предложены экскурсии на тематических поездах по наиболее востребованным маршрутам, включая Йошкар-Олу, Казань, Уфу и Москву.

С 17 по 19 октября планируется поездка на самый популярный маршрут проекта «Яркие выходные» - в Йошкар-Олу, где можно увидеть смесь европейских стилей, языческие обряды и йошкин кот, или в Казань, известную своей уникальной культурой и региональной аутентичностью.

Для любителей русской литературы с 24 по 26 октября организована поездка в Пензу (Тарханы) - родовое имение Михаила Лермонтова. Посетители смогут окунуться в атмосферу XIX века, узнать больше о творчестве поэта и посетить мемориальные экспозиции, посвященные его жизни и работе.

С 1 по 3 ноября путешественникам предоставляется возможность ознакомиться с культурой Башкирии. В программу входит посещение исторических и культурных объектов, а также знакомство с традициями и кулинарией региона.

С 1 по 3 ноября туристы также могут посетить столицу России - Москву. Экскурсия включает посещение наиболее известных и значимых достопримечательностей города, таких как Красная площадь, Кремль и другие важные объекты. Гости смогут насладиться атмосферой мегаполиса и узнать больше о его богатой истории.

Путешествие организовано в удобном формате: стоимость тура включает проезд комфортабельным поездом, трансфер, питание и экскурсионную программу. Тематические поезда оснащены современными вагонами с кондиционерами, биотуалетами и прочими удобствами.

Поездка занимает всего два выходных дня: отправление в пятницу и возвращение в воскресенье. Этот формат удобен для разных категорий путешественников, включая семьи с детьми.

Данные о планировании и бронировании специализированных туров доступны в Сервисном центре Куйбышевского отделения АО «ФПК» по номеру телефона: 8 (800) 201-74-22 (звонок не тарифицируется), как сообщила отдел корпоративных связей КбшЖД.