В течение первых 9 месяцев 2025 года на Южно-Уральской железнодорожной линии произошло 35 инцидентов из-за того, что люди не соблюдали нормы безопасности.

В течение первых 9 месяцев 2025 года на Южно-Уральской железнодорожной линии 35 человек получили травмы от столкновения с подвижным составом и электрошока, из которых 25 случаев закончились летально. В сравнении, за тот же период 2024 года число пострадавших составило 29 человек, включая 2 смертельных исхода.

В Челябинской области число пострадавших от столкновения с подвижным составом и электрошока достигло 13 человек, семь из которых умерли. В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 11 случаев травмирования, включая 8 смертельных.

В Курганской области от столкновения с подвижным составом пострадали 11 человек, из которых 10 умерли. В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 5 случаев травмирования, включая 4 смертельных.

В Оренбургской области число пострадавших от столкновения с подвижным составом и электрошока составило 10 человек, семь из которых умерли. В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 9 случаев травмирования, включая 7 смертельных.

В Северо-Казахстанской области Республики Казахстан один человек умер от полученных травм. В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 2 случая травмирования, включая 1 смертельный.

В Самарской области на территории ЮУЖД с начала года не было зарегистрировано ни одного случая травмирования граждан. В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 2 случая смертельного травмирования.

Результаты расследований инцидентов с гражданами указывают на то, что основными причинами являются нарушение правил личной безопасности, переход железнодорожных путей в непредназначенных для этого местах, игнорирование пешеходных переходов и мостов, а также нахождение в зоне движения поездов в наушниках и капюшоне или в состоянии алкогольного опьянения.

Волнение вызывают происшествия с участием подростков на территории инфраструктурных объектов. В течение 9 месяцев 2025 года на территории ЮУЖД в результате столкновения с движущимся составом и воздействия электричества получили травмы 8 несовершеннолетних, в Челябинской области – 2, в Курганской – 1, в Оренбургской – 5.

С целью предупреждения подобных происшествий ЮУЖД осуществляет строительство пешеходных переходов с световыми и звуковыми сигналами, ремонтирует пешеходные мосты, обновляет пешеходные дорожки и системы освещения на станциях, устанавливает информационные плакаты и знаки безопасности. Проводится постоянный контроль за местами незаконного перехода через пути, где происходят травмы у граждан. В дальнейшем на этих участках работники железной дороги увеличивают количество совместных с транспортной полицией профилактических рейдов, во время которых нарушителям объясняют правила безопасности при нахождении в зоне движения поездов.

Железнодорожный транспорт является объектом с повышенной степенью опасности. ЮУЖД напоминает, что переходить пути можно только в специально оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Не следует ходить по путям, прыгать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, забираться на крыши вагонов.

Правила безопасного поведения представлены в виде видеороликов и мультфильмов, созданных ОАО «РЖД», которые можно найти на официальном сайте ЮУЖД в разделе «Безопасность», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.