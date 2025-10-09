Транспортировка контейнеров по Горьковской железной дороге с января по сентябрь текущего года увеличилась на 4,1%

15:23

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по сентябрь 2025 года на территории Горьковской железнодорожной сети было перевезено около 139 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений. Это на 4,1% больше, чем в тот же период предыдущего года. Из них 74,7 тыс. ДФЭ (+20,9%) было отправлено на экспорт, а 64,1 тыс. ДФЭ (-10,4%) использовалось во внутренних перевозках.

Общее число груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщений, увеличилось на 14,1% и достигло 90,9 тыс. ДФЭ (перевезено примерно 1,5 млн тонн, +5,2%), включая:

лесоматериалы – 32,7 тыс. ДФЭ (+23,6% по сравнению с январем – сентябрем 2024 года);

химические продукты и соду – 27 тыс. (+30,3%);

бумагу – 15,9 тыс. (+8,8%).

ДФЭ (TEU) – это двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения грузоподъемности. Она соответствует размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м), как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.