Количество эпизодов вандализма на Северной железнодорожной линии увеличилось.

13:39

С января по сентябрь 2025 года на Северной железнодорожной магистрали было зафиксировано 36 случаев правонарушений, имеющих признаки вандализма. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года было отмечено 22 таких инцидента.

Общий ущерб от этих действий превышает 336 тыс. рублей.

За указанный период было зафиксировано 14 случаев нанесения граффити на вагоны и объекты инфраструктуры. 13 из них произошли в Ярославской области, еще один - в Ивановской. Например, 23 мая на двух вагонах поезда "Орлан", следовавшего по маршруту Иваново - Юрьев-Польский, были обнаружены граффити. Правонарушителей установить не удалось. Ущерб составил более 68 тыс. рублей.

22 сентября на вагоне электропоезда на станции Ярославль-Главный были обнаружены надписи. Ущерб оценивается в более 20 тыс. рублей. Ведется расследование.

Также было зафиксировано 22 случая повреждения объектов железнодорожной инфраструктуры. 7 из них произошли в Ярославской области, по 5 - в Ивановской и Архангельской, по 2 - в Вологодской и Республике Коми, еще один - в Костромской области. В частности, 27 сентября в районе станции Молот было повреждено устройство стрелочного перевода. В результате было задержано движение трех пассажирских поездов. Ущерб составил 31 тыс. рублей. Четыре подростка привлечены к ответственности, возбуждено уголовное дело.

Служба корпоративных коммуникаций СЖД напоминает, что незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта угрожает безопасности движения поездов и влечет за собой административную и уголовную ответственность.