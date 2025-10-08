На обновленных вагонах СВ стали осуществляться рейсы по железнодорожным путям России.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Обновленные вагоны СВ с горизонтальным расположением спальных мест, представленные холдингом «РЖД» в августе этого года на выставке «PRO//Движение. ЭКСПО» в Санкт-Петербурге, уже введены в эксплуатацию на российских железнодорожных маршрутах.

На данный момент их можно увидеть в некоторых составах поездов № 19/20 «Тихий Дон» Ростов-на-Дону – Москва и № 11/12 Анапа – Москва. В скором времени такие вагоны будут использоваться во всех составах этих поездов.

В каждом вагоне расположено 8 купе, в которых имеются:

регулировка освещения;

просторные закрытые полки для ручной клади;

специальные места для хранения верхней одежды;

мультимедийные экраны с возможностью выбора контента;

индивидуальные светильники, розетки и USB-порты;

кнопка вызова проводника и другие удобства.

Длина спальных мест увеличена на 16 см по сравнению с обычными и составляет 2 м.

Для удобства пассажиров вагон оснащен системой климат-контроля и экологически безопасными санузлами. Также имеется душевая кабина в отдельном помещении, где можно воспользоваться феном, гладильной доской и утюгом.

В будущем такие вагоны будут использоваться также в поездах между Москвой и Новороссийском, Саранском, Воронежем, Тамбовом, Белгородом и Санкт-Петербургом.