Пригородный экскурсионный поезд из Воронежа в Дивногорье начнет курсировать с 30 апреля

30 апреля в Воронежской области стартует новый сезон работы экскурсионных пригородных поездов на популярном маршруте из Воронежа в Дивногорье. Отправиться в туристическую поездку можно будет по субботам.

С этой целью в период с 30 апреля по 16 октября назначаются пригодные поезда № 6004/6003 Воронеж-1 – Копанище – Воронеж-1. Составы будут курсировать следующим расписанием:

Маршрут Отправление/прибытие туда обратно Воронеж-1 09:20 приб. 18:19 о. п. Дивногорская (Дивногорский Свято-Успенский монастырь) 11:41 16:03 о. п. 143 км (природный музей-заповедник «Дивногорье») 11:45 15:58 Копанище приб. 11:51 15:52

Также остановки предусмотрены на станциях и остановочных площадках Березовая Роща, Отрожка, Придача, Машмет, Масловка, Колодезная, Давыдовка, Бодеево, Лиски и Крупенниково.

Туристические поездки по беспересадочному маршруту осуществляются с 2016 года. Они организованы в Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь и природный музей-заповедник «Дивногорье». На выбор предлагаются 2 туристические программы: посещение монастыря или пешая обзорная экскурсия, включающая знакомство с уникальными меловыми ландшафтами, пещерным храмом Сицилийской Иконы Божией матери середины ХVII века, Маяцким городищем IX-X веков, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.