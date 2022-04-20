Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пригородный экскурсионный поезд из Воронежа в Дивногорье начнет курсировать с 30 апреля

2022-04-20 11:10
Пригородный экскурсионный поезд из Воронежа в Дивногорье начнет курсировать с 30 апреля
30 апреля в Воронежской области стартует новый сезон работы экскурсионных пригородных поездов на популярном маршруте из Воронежа в Дивногорье. Отправиться в туристическую поездку можно будет по субботам.

С этой целью в период с 30 апреля по 16 октября назначаются пригодные поезда № 6004/6003 Воронеж-1 – Копанище – Воронеж-1. Составы будут курсировать следующим расписанием:

Маршрут

Отправление/прибытие

туда

обратно

Воронеж-1

09:20

приб. 18:19

о. п. Дивногорская (Дивногорский Свято-Успенский монастырь)

11:41

16:03

о. п. 143 км (природный музей-заповедник «Дивногорье»)

11:45

15:58

Копанище

приб. 11:51

15:52

Также остановки предусмотрены на станциях и остановочных площадках Березовая Роща, Отрожка, Придача, Машмет, Масловка, Колодезная, Давыдовка, Бодеево, Лиски и Крупенниково.

Туристические поездки по беспересадочному маршруту осуществляются с 2016 года. Они организованы в Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь и природный музей-заповедник «Дивногорье». На выбор предлагаются 2 туристические программы: посещение монастыря или пешая обзорная экскурсия, включающая знакомство с уникальными меловыми ландшафтами, пещерным храмом Сицилийской Иконы Божией матери середины ХVII века, Маяцким городищем IX-X веков, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

