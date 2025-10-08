Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Северная железнодорожная компания отмечает уменьшение числа аварий на железнодорожных переездах.

2025-10-08 15:36
За девять месяцев 2025 года на переездах Северной железной дороги было зарегистрировано меньше аварий. С января по сентябрь произошло 11 ДТП, в результате которых 7 человек получили травмы. В сравнении, за тот же период 2024 года было 14 ДТП, в которых 16 человек пострадали, включая 8, получивших смертельные травмы.

Больше всего автоаварий за три квартала текущего года произошло в Ивановской области (4 ДТП). Одно из них стало причиной смерти водителя. В Республике Коми, Ярославской и Архангельской областях произошло по 2 ДТП с начала года, а в Костромской области - одно.

Основной причиной аварий стали грубые нарушения ПДД водителями, которые пытались пересечь железнодорожные пути, несмотря на запрещающие сигналы и игнорирование дорожных знаков.

Особое беспокойство вызывают ДТП с участием пассажирских поездов. Например, 10 июля 2025 года в Республике Коми между станциями Разъезд 47 км и Усть-Вымь водитель легковушки выехал на переезд перед приближающимся пассажирским поездом на маршруте Сыктывкар – Усинск. Подобный инцидент произошел 1 августа, когда водитель "Камаза" выехал на переезд перед приближающимся пассажирским поездом на маршруте Архангельск – Котлас.

Северная железная дорога призывает водителей соблюдать правила пересечения путей, убедившись в безопасности маневра. Не подвергайте себя, пассажиров и работников железнодорожного транспорта риску! Напоминаем, что нарушение правил пересечения переездов влечет за собой административную ответственность и штраф в размере 5 тыс. рублей, сообщает служба корпоративных коммуникаций СЖД.

