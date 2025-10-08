С января по сентябрь текущего года примерно 2,5 тыс. маломобильных пассажиров воспользовались услугами сопровождения на Южном вокзале Калининграда.

15:22

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по сентябрь 2025 года около 2,5 тысяч пассажиров с ограниченными возможностями воспользовались услугой сопровождения на Южном вокзале Калининграда, что на 13% превышает аналогичный показатель предыдущего года.

Сотрудники вокзала помогали пассажирам при посадке и высадке, переносили багаж, сопровождали их к кассам и в зал ожидания. Больше всего обращений было в летние месяцы от пассажиров дальнего следования.

Отметим, что в зале ожидания Южного вокзала для пассажиров с ограниченными возможностями оборудована специальная зона отдыха, обозначенная знаком доступности. На станции для зарядки гаджетов есть место, удобное для использования людьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата и на колясках. Вокзал также оснащен тактильными указателями и мнемосхемами.

Услугу сопровождения можно заказать в Центрах помощи маломобильным по бесплатному номеру 8 (800) 775-00-00 или в приложении «РЖД Пассажирам» за три дня до поездки, но не позднее чем за 24 часа до начала оказания услуг, сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.