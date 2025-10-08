Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по сентябрь 2025 года количество пострадавших людей на Горьковской железнодорожной линии уменьшилось на 5,5%

2025-10-08
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение первых 9 месяцев текущего года было зафиксировано снижение числа случаев травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры Горьковской магистрали на 5,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Так, за указанный период из-за собственной неосторожности получили травмы 85 человек.

Основными факторами происшествий стали переход через железнодорожные пути перед приближающимся поездом и травмирование электрическим током.

Горьковская магистраль регулярно осуществляет профилактические мероприятия для предотвращения травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры. В частности, работники железной дороги проводят совместные рейды с правоохранительными органами и информационные встречи в образовательных учреждениях. Такой подход позволяет провести более детальные и целевые беседы с пассажирами, акцентировать их внимание на важности соблюдения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре, ответить на возникающие вопросы. Особое внимание уделяется пассажирам с детьми.

Напоминаем: железная дорога – это зона повышенной опасности. Призываем граждан соблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте, быть бдительными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных телефонов и гаджетов во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

