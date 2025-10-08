В сентябре 2025 года на Свердловской железнодорожной линии было перевезено 10,3 млн тонн груза.
2025-10-0811:41
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
В сентябре 2025 года на Свердловской железной дороге было перевезено 10,3 млн тонн грузов, что на 5,2% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Грузооборот за этот месяц увеличился на 1% и достиг 16 млрд тарифных тонно-км, а грузооборот с учетом пробега пустых вагонов за тот же период увеличился на 2,3%, до 20,2 млрд тонно-км.
За период с января по сентябрь 2025 года на СвЖД было перевезено 93,9 млн тонн грузов, что на 9,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, было отправлено:
нефти и нефтепродуктов – 26,1 млн тонн (снижение на 4,3% по сравнению с январем – сентябрем 2024 года);
строительных материалов – 17,9 млн тонн (снижение на 15,7%);
химических и минеральных удобрений – 14,1 млн тонн (рост на 4%);
железной и марганцевой руды – 7,2 млн тонн (снижение на 9,2%);
черных металлов – 6,1 млн тонн (снижение на 10,7%);
промышленного сырья и формовочных материалов – 4 млн тонн (снижение на 45,5%);
цветной руды и серного сырья – 3,3 млн тонн (снижение на 5,8%);
химикатов и соды – 2,3 млн тонн (рост на 2,3%);
цемента – 1,9 млн тонн (снижение на 3%);
кокса – 1,6 млн тонн (снижение на 17,3%);
лесоматериалов – 1,3 млн тонн (снижение на 6,8%);
лома черных металлов – 0,96 млн тонн (снижение на 33,7%).
зерна – 0,2 млн тонн (увеличение в 1,5 раза).
С начала 2025 года грузооборот на СвЖД составил 153 млрд тарифных тонно-км (рост на 0,2%), а грузооборот с учетом пробега пустых вагонов – 190,3 млрд тонно-км (снижение на 0,6%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.
