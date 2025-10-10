В течение первых 9 месяцев 2025 года на Московской железнодорожной линии было перевезено свыше 1 млн ДФЭ контейнеров.
2025-10-1010:11
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С января по сентябрь 2025 года на Московской железной дороге было перевезено 1 млн 49 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений (экспорт, импорт, внутренние перевозки). Это на 5,2% меньше, чем за тот же период в 2024 году.
Общий объем перевозок груженых контейнеров составил 581,8 тыс. ДФЭ, что на 15,2% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. В них было перевезено 6,7 млн тонн разнообразных грузов, включая:
строительные материалы – 65,5 тыс. ДФЭ (-47,9% по сравнению с январем – сентябрем 2024 года);
химические и минеральные удобрения – 63,7 тыс. ДФЭ (-40%);
лесоматериалы – 53,1 тыс. ДФЭ (-5,6%);
химические продукты и сода – 45,4 тыс. ДФЭ (-20,6%);
металлические изделия – 30,2 тыс. ДФЭ (-26,1%);
разные и смешанные грузы – 23,6 тыс. ДФЭ (-18,3%);
потребительские товары – 22,6 тыс. ДФЭ (-9,7%);
бумага – 17,6 тыс. ДФЭ (+13,9%);
мясо и масло – 17,1 тыс. ДФЭ (-0,4%);
машины, оборудование, двигатели – 13 тыс. ДФЭ (-27%);
нефть и нефтепродукты – 8,9 тыс. ДФЭ (-18,7%);
жмыхи – 7,3 тыс. ДФЭ (-1,5%);
соль – 6,8 тыс. ДФЭ (увеличение – в 3,7 раза);
автомобили – 5,4 тыс. ДФЭ (-53,7%);
продукты перемола – 6,2 тыс. ДФЭ (увеличение – почти в 2 раза);
промышленное сырье и формовочные материалы – 5,2 тыс. ДФЭ (-17,1%);
черные металлы – 4,2 тыс. ДФЭ (-5,9%);
сахар – 4,2 тыс. ДФЭ (+14,6%);
комбикорма – 3,8 тыс. ДФЭ (+18,7%);
другие продукты питания – 163,7 тыс. ДФЭ (+31,1%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.
Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».
Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.