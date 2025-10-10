В течение первых 9 месяцев 2025 года на Московской железнодорожной линии было перевезено свыше 1 млн ДФЭ контейнеров.

10:11

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по сентябрь 2025 года на Московской железной дороге было перевезено 1 млн 49 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений (экспорт, импорт, внутренние перевозки). Это на 5,2% меньше, чем за тот же период в 2024 году.

Общий объем перевозок груженых контейнеров составил 581,8 тыс. ДФЭ, что на 15,2% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. В них было перевезено 6,7 млн тонн разнообразных грузов, включая: