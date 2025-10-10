Транспортировка контейнеров по Приволжской железнодорожной линии в период с января по сентябрь текущего года увеличилась более чем на 10%

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по сентябрь 2025 года на Приволжской железной дороге было перевезено 193,5 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ по всем видам сообщения, что на 10,4% больше, чем в тот же период предыдущего года.

Число груженых контейнеров увеличилось на 11,6% и достигло 175,7 тыс. ДФЭ (было перевезено свыше 2 млн тонн грузов, что на 17,8% больше), включая: