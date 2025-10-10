Транспортировка контейнеров по Приволжской железнодорожной линии в период с января по сентябрь текущего года увеличилась более чем на 10%
2025-10-1009:52
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С января по сентябрь 2025 года на Приволжской железной дороге было перевезено 193,5 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ по всем видам сообщения, что на 10,4% больше, чем в тот же период предыдущего года.
Число груженых контейнеров увеличилось на 11,6% и достигло 175,7 тыс. ДФЭ (было перевезено свыше 2 млн тонн грузов, что на 17,8% больше), включая:
химикаты и соду – 42,5 тыс. ДФЭ (+19,9% по сравнению с январем – сентябрем 2024 года);
потребительские промышленные товары – 28,4 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,5 раза);
метизы – 29,9 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,4 раза);
машины, станки и двигатели – 16,1 тыс. ДФЭ (+23,3%);
продукты питания – 7,5 тыс. ДФЭ (+32,1%);
бумагу – 7,1 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,8 раза), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.
Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».
Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.