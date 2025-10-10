С января по сентябрь 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге в дальнемерных поездах было отправлено 407 домашних питомцев без присутствия их владельцев.

09:21

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по сентябрь 2025 года 407 домашних питомцев путешествовали без своих владельцев на поездах дальнего следования, отправляющихся с станций Восточно-Сибирской железной дороги.

Половину из этих путешествующих составляли кошки. Собаки также часто становились пассажирами (41,5%). Кроме того, грызуны, птицы и рыбки также отправлялись в самостоятельные поездки. Самый длинный маршрут, который преодолевали домашние животные, – Улан-Удэ – Москва.

Отметим, что возможность перевозить животных без сопровождения владельцев предоставляется во всех поездах дальнего следования АО «ФПК», которые курсируют в пределах страны и имеют багажное купе в составе штабного вагона.

Во время путешествия за животными ухаживает проводник, но обеспечение комфортных условий для питомца – это обязанность хозяина. Необходимо выбрать подходящую клетку или переноску, обеспечить достаточное количество воды, корма и т. д.

Оформление перевозки можно сделать в специализированных кассах на вокзалах. Для этого отправителю нужно заранее заполнить заявление. Образец заявления можно найти на сайте ОАО «РЖД».

Подробную информацию о правилах предоставления услуги можно найти на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы»/«Перевозка домашних животных без сопровождения», сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.