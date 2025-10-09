С 2025 года было выполнено ремонтное восстановление 15 железнодорожных переходов на Калининградской железной дороге.

14:58

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по сентябрь текущего года работники железной дороги Калининграда провели ремонтные работы на 15 железнодорожных переездах. Еще два переезда планируется отремонтировать до конца 2025 года.

В частности, в ходе капитального ремонта пути на участке Советск – Неман были обновлены 3 переезда. Также продолжаются работы на 3 переездах участка Рябиновка – Храброво, которые планируется завершить до конца ноября.

В рамках летней ремонтно-путевой кампании железнодорожники заменили настил на 7 переездах и провели асфальтирование участков автодороги на 9 переездах. Для обеспечения безопасности движения автотранспорта на 5 переездах были обновлены направляющие столбики, а для улучшения видимости на 21 переезде был вырублен кустарник, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.