Во время летнего отпускного периода, путешественники на российских пригородных поездах смогли сократить свои расходы на приобретение билетов примерно на 150 млн рублей.

С периода с 15 июня до 30 сентября 2025 года, пассажиры пригородных электричек имели возможность получать скидку от 5% до 15% при оплате через СБП и картой «Мир». Общая экономия для пассажиров за указанный период достигла примерно 150 млн рублей.

Каждый участник акции мог получить до 2500 рублей в форме кешбэка в месяц. Таким образом, при покупке билета онлайн через «Систему быстрых платежей» (СБП), пассажиры могли получить до 15% от стоимости поездки, а при оплате билета картой «Мир» им возвращалось 5% от его стоимости.

В акции принимали участие все пригородные перевозчики, работающие на всей территории российских железных дорог от Калининграда до Сахалина.

Наибольшую сумму кешбэка по акции получили пассажиры трех пригородных компаний, работающих в Центральном и Санкт-Петербургском транспортных узлах. На них приходится почти 67% всех перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении, осуществляемых на территории Российской Федерации (для справки: в 2024 году пригородными поездами в России было перевезено 1 млрд 158,4 млн пассажиров).

Так, пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) сэкономили почти 50 млн рублей за 4 месяца действия акции (доля компании в общем объеме пригородных пассажирских перевозок составляет 52%).

В тройку лидеров также вошли Московско-Тверская и Северо-Западная пригородные пассажирские компании.

«Совместная инициатива с Национальной системой платежных карт привлекла большое внимание пассажиров, заинтересованных в снижении затрат на оплату проезда. Это подтверждает важность сотрудничества ОАО «РЖД» с национальными финансовыми учреждениями для реализации разнообразных проектов, направленных на улучшение качества и доступности услуг в области железнодорожных пассажирских перевозок», - отметил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников.

«Во время проведения акции пассажиры стали чаще приобретать билеты на электрички с помощью карты «Мир» и через «Систему быстрых платежей», что позволило им сэкономить значительные средства. Это подтверждает, что наши предложения были актуальны для жителей российских городов и способствовали выбору железнодорожного транспорта для путешествий, особенно учитывая, что кешбэк был доступен почти во всех регионах России», - заявила Мария Точилова, директор департамента развития продуктов и технологических сервисов Национальной системы платежных карт (НСПК*).

«ЦППК второй раз приняла участие в акции с кешбэком от НСПК, и количество участников среди наших пассажиров увеличилось на 30% по сравнению с прошлым годом. За 4 месяца они сэкономили около 50 млн рублей. Последний месяц акции был самым активным: только в сентябре пассажирам вернули около 16 млн рублей», - сообщил первый заместитель генерального директора ЦППК Владимир Булак.

*Организатор акции – Национальная система платежных карт (НСПК) – оператор платежной системы «Мир» и операционный платежный и клиринговый центр СБП в партнерстве с ОАО «РЖД».