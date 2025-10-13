Транспортировка контейнеров по Свердловской железнодорожной линии увеличилась на 8,4% в течение девяти месяцев

11:57

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по сентябрь 2025 года по Свердловской железнодорожной магистрали было транспортировано 354,2 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения, что на 8,4% больше, чем в тот же период 2024 года. В частности, во внутреннем сообщении было отправлено 186,9 тыс. ДФЭ (-5,1%), а в экспортном – 167,3 тыс. ДФЭ (+28,7%).

Общее число груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщения, увеличилось на 7,4% и достигло 258,2 тыс. ДФЭ (перевезено 4,6 млн тонн грузов, +6,2%), включая:

химикаты и соду – 88,9 тыс. ДФЭ (-7% по сравнению с январем – сентябрем 2024 года);

химические и минеральные удобрения – 28,8 тыс. (увеличение в 3 раза);

лесоматериалы – 27,9 тыс. (+9%);

нефть и нефтепродукты – 24,1 тыс. (-13,2%);

бумагу – 20,8 тыс. (+11,7%);

черные металлы – 15,3 тыс. (увеличение в 1,3 раза);

цветные металлы – 12,8 тыс. (+25,4%);

строительные материалы – 8,8 тыс. (+29,5%);

зерно – 8,2 тыс. (-8,1%);

огнеупорные материалы – 6,4 тыс. (-9,3%);

продукты питания – 5,8 тыс. (-0,7%);

метизы – 3,9 тыс. (+1,6%);

продукты перемола – 3,4 тыс. (+4,2%).

В общем и целом по сети ОАО «РЖД» за девять месяцев текущего года по всем видам сообщения было перевезено 5 млн 634,2 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU), что на 4% меньше, чем в тот же период 2024 года, включая 2 млн 213 тыс. ДФЭ (-5,1%) во внутреннем сообщении и 1 млн 322,2 тыс. ДФЭ (+7,8%) в экспортном.

Общее число груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщения, составило 4 млн 14,7 тыс. ДФЭ (-6,4%). В них было перевезено 59,9 млн тонн грузов, (-2,6%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.