ЖД присоединились к Национальному инклюзивному договору

ОАО «ЖД» подписало Национальную инклюзивную декларацию (НИД), по которой компания публично обязуется участвовать в реализации или адаптации инклюзивных практик в течение года. НИД – это основной элемент всероссийского проекта Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Открыто для всех», направленного на повышение доступности товаров и услуг для людей с инвалидностью.

«Доступный железнодорожный транспорт – важный шаг на пути к инклюзивному обществу. ЖД стремятся создавать на своей инфраструктуре и в поездах доступную и доброжелательную среду абсолютно для всех пассажиров без каких-либо ограничений», – сказал заместитель генерального директора ОАО «ЖД» Дмитрий Пегов.

По его словам, ключевые инклюзивные инициативы компании сосредоточены на основных этапах клиентского пути пассажиров, и ЖД – первая транспортная компания, которая проводит работу по интеграции своих информационных систем с государственными. Это позволяет компании получать сведения, необходимые для оформления льготных билетов и предоставления скидок. Кроме того, маломобильные пассажиры имеют возможность заблаговременно сообщить о своей поездке и необходимых услугах, оформить заявку в Центре содействия мобильности ОАО «ЖД». Пассажира встретят на вокзале, предоставят парковочное место, сопроводят по основным функциональным зонам, окажут помощь при посадке-высадке в поезд и перемещении багажа, при необходимости предоставят кресло-коляску или носилки.

В ближайший год, в том числе в рамках подписанной Национальной инклюзивной декларации, ЖД будут работать по пяти направлениям в сфере инклюзии: развитие сервисов Центра содействия мобильности компании; доступность информации; повышение количества цифровых услуг; развитие туристических маршрутов, доступных для маломобильных пассажиров; обучение персонала для работы с гражданами, имеющими ограничения по здоровью.

В частности, по направлению «Развитие сервисов Центра содействия мобильности» компания планирует:

предоставлять услуги сопровождения и оказания помощи на 10 тыс. вокзалах и остановочных пунктах;

реализовать такие пилотные проекты, как пункт помощи Центра содействия мобильности ОАО «ЖД» на Казанском вокзале и зона ожидания для маломобильных пассажиров на вокзале Восточный;

внедрить узнаваемый фирменный стиль, который позволит маломобильному пассажиру легко сориентироваться и определить, куда следует обратиться за помощью в поездке.

По направлению «Развитие доступности информации» планируется: