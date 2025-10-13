Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Железнодорожники из Нижнего Новгорода стали участниками экологического проекта «Сохраним лес».

2025-10-13 10:45
Железнодорожники из Нижнего Новгорода стали участниками экологического проекта «Сохраним лес».
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках всероссийского проекта «Сохраним лес» на территории моторвагонного депо Горький – Московский в Нижнем Новгороде прошла акция посадки деревьев.

Заместитель начальника Горьковской железной дороги Сергей Шагалов, председатель Дорпрофжел на магистрали Евгений Захаров, председатель Совета по улучшению условий труда, отдыха и социальной поддержки женщин на Горьковской железной дороге Наталья Чистова и волонтеры магистрали приняли участие в мероприятии. Вместе они высадили саженцы хвойных деревьев.

Проект на Горьковской железной дороге реализуется в сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией по развитию экологических, социальных и патриотических проектов «Сад памяти».

Отметим, что ранее в рамках этой акции железнодорожники высадили более 500 саженцев на территории Якшур-Бодьинского лесничества в Удмуртии.

Горьковская магистраль осуществляет программу восстановления лесов, в рамках которой железнодорожники сотрудничают с лесными хозяйствами, определяющими участки для посадки, подготавливающими почву и саженцы.

Организация экологических акций является одним из приоритетных направлений работы Горьковской железной дороги. Основная цель - снижение негативного влияния на окружающую среду и здоровье людей, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru