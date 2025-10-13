Железнодорожники из Нижнего Новгорода стали участниками экологического проекта «Сохраним лес».

10:45

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках всероссийского проекта «Сохраним лес» на территории моторвагонного депо Горький – Московский в Нижнем Новгороде прошла акция посадки деревьев.

Заместитель начальника Горьковской железной дороги Сергей Шагалов, председатель Дорпрофжел на магистрали Евгений Захаров, председатель Совета по улучшению условий труда, отдыха и социальной поддержки женщин на Горьковской железной дороге Наталья Чистова и волонтеры магистрали приняли участие в мероприятии. Вместе они высадили саженцы хвойных деревьев.

Проект на Горьковской железной дороге реализуется в сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией по развитию экологических, социальных и патриотических проектов «Сад памяти».

Отметим, что ранее в рамках этой акции железнодорожники высадили более 500 саженцев на территории Якшур-Бодьинского лесничества в Удмуртии.

Горьковская магистраль осуществляет программу восстановления лесов, в рамках которой железнодорожники сотрудничают с лесными хозяйствами, определяющими участки для посадки, подготавливающими почву и саженцы.

Организация экологических акций является одним из приоритетных направлений работы Горьковской железной дороги. Основная цель - снижение негативного влияния на окружающую среду и здоровье людей, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.