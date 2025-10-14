Транспортировка товаров в контейнерах по Юго-Восточной железнодорожной линии увеличилась на 4,1% за девять месяцев.
2025-10-1415:48
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
В течение 9 месяцев 2025 года, Юго-Восточная железная дорога перевезла приблизительно 1,6% миллионов тонн разнообразных грузов в контейнерах, что на 4,1% превышает показатели за тот же период предыдущего года.
С января по сентябрь на данной магистрали было перевезено 55,3 тыс. груженых контейнеров ДФЭ по всем видам сообщения. Был отмечен рост в перевозках:
черных металлов – 42,8 тыс. ДФЭ (+8,8% по сравнению с январем – сентябрем 2024 года);
прочих продовольственных товаров – 6,5 тыс. ДФЭ (+17,2%);
химических веществ и соды – 2,3 тыс. ДФЭ (увеличение более чем в 1,4 раза);
сахара – 289 ДФЭ (рост почти в 2,6 раз), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.
