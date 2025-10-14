Транспортировка товаров в контейнерах по Юго-Восточной железнодорожной линии увеличилась на 4,1% за девять месяцев.

15:48

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение 9 месяцев 2025 года, Юго-Восточная железная дорога перевезла приблизительно 1,6% миллионов тонн разнообразных грузов в контейнерах, что на 4,1% превышает показатели за тот же период предыдущего года.

С января по сентябрь на данной магистрали было перевезено 55,3 тыс. груженых контейнеров ДФЭ по всем видам сообщения. Был отмечен рост в перевозках: