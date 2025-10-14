Путешественники из Ульяновска имеют возможность воспользоваться специализированными поездами для поездок в Москву, Рязань и Коломну.

13:43

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ноябре 2025 года туристы из Ульяновска отправятся в путешествие на специальных поездах по трем направлениям: Москва, Рязань и Коломна.

С первого по третье ноября 2025 года пассажиры смогут посетить Москву в рамках экскурсионной программы «Москва – великая и могучая». Во время поездки они увидят основные достопримечательности столицы, включая Кремль и Красную площадь, а также узнают о роли Москвы в истории страны.

С первого по третье ноября путешественники также отправятся в Рязань и Коломну. В рамках программы «Рязань и Коломна – наука и сила России» они посетят исторические и научные объекты этих городов, познакомятся с их культурным наследием и узнают больше о влиянии науки на развитие России.

Путешествие организовано так, чтобы было максимально удобно: стоимость тура включает проезд на комфортабельном поезде, трансфер, питание и экскурсионную программу. Все вагоны оборудованы современными удобствами, включая кондиционеры и биотуалеты, что обеспечивает комфортное путешествие.

Поездка занимает всего два выходных дня, что делает этот формат удобным для различных категорий путешественников, включая семьи с детьми. Пассажиры отправляются в путь в пятницу и возвращаются обратно в воскресенье.

Дополнительную информацию о тематических турах и бронировании можно получить в Сервисном центре Куйбышевского филиала АО «ФПК» по телефону: 8 (800) 201-74-22 (звонок бесплатный), как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.