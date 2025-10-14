Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Двойной состав "Ласточки" будет функционировать на Горьковской железнодорожной линии во время ноябрьских праздников.

2025-10-14 10:35
Двойной состав
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Двойной состав быстрого поезда № 723 "Ласточка" будет работать на Горьковской железнодорожной линии по маршруту Нижний Новгород - Москва в праздничные дни ноября.

Из Москвы десятивагонный состав отправится 1 ноября в 21:15 и прибудет в Нижний Новгород в 01:13 следующего дня.

Из Нижнего Новгорода "Ласточка" отправится 2 ноября в 04:51 и прибудет в Москву в 09:09.

Перевозки быстрыми поездами на Горьковской линии осуществляются на современных электропоездах "Ласточка" в пяти- и десятивагонном исполнении. ОАО "РЖД" отслеживает изменения спроса и при необходимости увеличивает количество вагонов.

Напоминаем, что с января по сентябрь 2025 года быстрыми поездами "Ласточка", которые работают на Горьковской линии в связи с Нижним Новгородом, было отправлено более 3 миллионов пассажиров. Включая маршрут Нижний Новгород - Москва, было перевезено более 2,8 миллиона человек.

Проездные документы можно получить через мобильное приложение "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", а также в кассах железнодорожных станций.

Подробную информацию о правилах бронирования билетов и о движении поездов можно найти на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", а также в Центре поддержки клиентов ОАО "РЖД" по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

