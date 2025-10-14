Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Ремонтные работы на железнодорожном мосту через Ахтубу в Астраханской области успешно завершены.

2025-10-14 09:52
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Завершились ремонтные работы на 1485-м километре участка железной дороги между Астраханью и Аксарайской в Красноярском районе Астраханской области. Ремонтировали мост, который является частью международного транспортного коридора «Север – Юг». Длина этого инженерного сооружения, построенного в 1937 году, составляет 500 метров.

В процессе ремонта было уложено 250 безбалластных мостовых плит (БМП), изготовленных из композитных материалов. Эти плиты превосходят свои железобетонные аналоги по ряду параметров: они более устойчивы к атмосферным осадкам, имеют меньший вес, что сокращает затраты на установку, а их срок службы составляет не менее 50 лет, что в два раза больше, чем у железобетонных плит.

Использование инновационных материалов позволит повысить безопасность движения поездов и снизить эксплуатационные затраты на поддержание моста в рабочем состоянии.

В 2021 году подобные плиты использовали при ремонте железнодорожного моста через реку Кривой Бузан в Красноярском районе Астраханской области, а в 2022 году – через канал Приволжский Затон в Астрахани, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ПривЖД.

 

