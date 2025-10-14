Сотрудники железной дороги основали новый парк в память о 80-летнем юбилее Победы на станции Чернореченская в Красноярском регионе.

09:06

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Железнодорожники из Красноярска организовали мемориальное экологическое мероприятие, которое прошло на станции Чернореченская (в Козульском муниципальном округе Красноярского края).

Во время этого мероприятия работники Красноярской дирекции пассажирских обустройств посадили 80 саженцев серебристого тополя. Каждое новое дерево стало символом в память о героях Великой Отечественной войны.

Эти молодые тополя будут основой для будущего "Сквера Победы" на станции Чернореченская. Когда деревья укоренятся, железнодорожники намерены проложить здесь пешеходные тропы, установить скамейки и создать зоны для отдыха.

Сквер будет служить не только в качестве напоминания о героизме воинов, но и уютным местом для отдыха пассажиров и жителей поселка.

Красноярская железная дорога активно участвует во всероссийских и региональных экологических инициативах. За последние пять лет только в Красноярском крае в рамках проектов по восстановлению лесов сотрудники компании посадили почти 40 тысяч саженцев деревьев и кустарников, сообщает служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.