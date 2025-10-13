Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В сентябре на сетях РЖД объем загрузки зерна в рамках внутренних перевозок увеличился на 18,5%

2025-10-13 17:35
В сентябре 2025 года было отправлено 2,8 млн тонн зерна по железнодорожной сети РЖД, что на 4,6% больше, чем в сентябре 2024 года.

За этот же месяц экспортные перевозки зерна достигли 2,1 млн тонн (+0,8%), из которых 1,6 млн тонн (+3,1%) были направлены в порты.

Большинство зерна, а именно 1,4 млн тонн (+0,9%), было перевезено в порты Северо-Запада.

В рамках внутренних перевозок было перевезено 672 тыс. тонн зерна (+18,5%).

Самые большие объемы зерна были погружены в Ставропольском крае (268 тыс. тонн), Липецкой (198 тыс. тонн) и Оренбургской (195 тыс. тонн) областях.

