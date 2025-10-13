Сотрудники Северной магистрали создали модель вагона бронепоезда для военно-исторического комплекса «Юрьевский рубеж», расположенного в Архангельской области.

Сотрудники Северной железнодорожной линии создали полноразмерную модель вагона бронепоезда, который теперь находится в военно-историческом парке "Юрьевский рубеж" в Архангельской области. Этот вагон стал новым элементом экспозиции мемориального комплекса, посвященного борьбе за освобождение Севера от интервенции.

Открытие этого нового музейного экспоната прошло 11 октября.

Рабочие вагонного депо Исакогорка построили модель с артиллерийским орудием. Броневагон размещен на железнодорожном основании у платформы Юрьевский рубеж.

Станция Юрьевский рубеж была открыта в 2023 году по инициативе правительства Архангельской области рядом с мемориальным комплексом, объектом полевой фортификации, оставшимся с времен Гражданской войны и иностранной интервенции, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.