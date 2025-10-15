Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Экспорт угля устанавливает новые вершины на Восточном участке

2025-10-15 15:08
В сентябре 2025 года было отправлено на экспорт в восточном направлении 9,9 млн тонн угля по железнодорожной сети РЖД.

Это на 8,5% превышает показатель за сентябрь 2024 года, на 14,8% больше, чем в 2023 году, и в 1,7 раза больше, чем в 2015 году.

Это является рекордным значением для сентября, а по среднедневным показателям (331 тыс. т/сутки) результат является вторым после марта 2025 года (337 тыс. т/сутки).

Рост обусловлен масштабной модернизацией инфраструктуры БАМа и Транссиба, а также технологическими решениями, увеличивающими пропускную способность магистралей.

В общей сложности в сентябре 2025 года по железнодорожной сети РЖД было отправлено 26,6 млн тонн угля (+4,3% по сравнению с сентябрем 2024 г.), из которых на экспорт – 14,6 млн тонн (+8,3%).

В сторону портов было отправлено 13,2 млн тонн (+12,3%). Порты Дальнего Востока лидируют – через них было отправлено 8,7 млн тонн, что на 15,5% больше, чем год назад. Также отмечается увеличение погрузки угля в адрес портов Северо-Запада – 2,9 млн тонн (+0,9%) и портов Юга – 1,6 млн тонн (+18,2%)

Доля каменного угля в общем объеме погрузки РЖД в сентябре составила 29% (в 2024 г. – 27%).

