Транспортировка контейнеров по Красноярской железнодорожной сети увеличилась на 9,8% в период с января по сентябрь.

13:00

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение первых 9 месяцев 2025 года КрасЖД перевезла 185,8 тыс. контейнеров ДФЭ (TUE) по всем видам сообщения, что на 9,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В рамках внутреннего сообщения было отправлено 68,5 тыс. ДФЭ, что на 8,5% больше, чем за январь-сентябрь 2024 года. Экспортные отправления составили 117,3 тыс. ДФЭ, что на 10,5% больше.

Общее количество отправленных груженых контейнеров увеличилось на 12,1% и достигло 129,7 тыс. ДФЭ. Было перевезено 2 млн 159 тыс. тонн грузов, что на 14,7% больше.

Также был отмечен рост перевозок следующих видов грузов в контейнерах: