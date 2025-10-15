Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка контейнеров по Красноярской железнодорожной сети увеличилась на 9,8% в период с января по сентябрь.

2025-10-15 13:00
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение первых 9 месяцев 2025 года КрасЖД перевезла 185,8 тыс. контейнеров ДФЭ (TUE) по всем видам сообщения, что на 9,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В рамках внутреннего сообщения было отправлено 68,5 тыс. ДФЭ, что на 8,5% больше, чем за январь-сентябрь 2024 года. Экспортные отправления составили 117,3 тыс. ДФЭ, что на 10,5% больше.

Общее количество отправленных груженых контейнеров увеличилось на 12,1% и достигло 129,7 тыс. ДФЭ. Было перевезено 2 млн 159 тыс. тонн грузов, что на 14,7% больше.

Также был отмечен рост перевозок следующих видов грузов в контейнерах:

  • цветных металлов – 31 тыс. ДФЭ (увеличение в 1,5 раза по сравнению с январем-сентябрем предыдущего года);
  • химикатов и соды – 5,4 тыс. ДФЭ (+6,6%);
  • прочих и сборных грузов – 4,3 тыс. ДФЭ (увеличение в 2 раза);
  • других продовольственных товаров – 2,7 тыс. ДФЭ (+38,4%);
  • строительных грузов – 2,5 тыс. ДФЭ (+10,6%);
  • руды цветной и серного сырья – 2,3 тыс. ДФЭ (увеличение более чем в 4,4 раза), как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.
