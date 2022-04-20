Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги и аэроэкспрессов изменится в последней декаде апреля в связи с модернизацией инфраструктуры

2022-04-20 09:52
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений изменится в последней декаде апреля в связи с работами по строительству новой пассажирской инфраструктуры на станциях МЦД-1 Тимирязевская и Беговая.

Так, на станции Тимирязевская технологические «окна» назначены 22-24 апреля с 23:00 до 05:50 для производства работ по демонтажу металлических балок, которые устанавливались для строительства тоннеля. В настоящее время на станции продолжаются работы по строительству подземного тоннеля, который будет интегрирован с одноименной станцией метро, возведена основная часть платформ, на завершающем этапе устройство спусков с платформ в тоннель.

На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям. В связи с этим внесены изменения в расписание пригородных поездов, в том числе МЦД-1, а также аэроэкспрессов. Так, несколько электричек проследуют по укороченному маршруту, некоторые поезда выведут из расписания, у нескольких электричек изменится время отправления или прибытия в конечный пункт, количество остановок на маршруте. Внесены корректировки в график движения аэроэкспрессов в Шереметьево.

Ознакомиться с расписанием можно на сайте перевозчика.

На Беговой 21-22, 24-27 апреля с 01:20 до 04:50 будут проводиться работы по модернизации объектов энергообеспечения для МЦД-4, что также отразится на графике движения поездов, в частности, некоторые поезда проследуют без посадки и высадки на платформе Беговая.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

