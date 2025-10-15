Магистраль в Свердловске заработала более 30 миллионов рублей в первом полугодии благодаря реализации предложений по рационализации.

Подведены итоги конкурса на лучшую рационализаторскую идею на Свердловской железнодорожной магистрали. В 2025 году, благодаря инициативе сотрудников, за полгода было разработано и внедрено 2,4 тыс. рационализаторских предложений, что принесло экономическую выгоду в размере 31,2 млн рублей.

Ежегодно проводятся конкурсы «На лучшее рационализаторское предложение на Свердловской железной дороге». Конкурсная комиссия оценивает сложность технического решения, его перспективность и инновационность. Лучшие проекты участвуют в конкурсе «Идея ОАО «РЖД».

В 2025 году на дорожный конкурс было представлено 26 технических решений, включая пять от молодых авторов. Лидерами по рационализаторской деятельности стали Екатеринбургская дирекция связи, служба автоматики и телемеханики Свердловской дирекции инфраструктуры и Свердловская дирекция по ремонту пути.

Конкурсные проекты направлены на увеличение производительности оборудования и подвижного состава, повышение эффективности работы железной дороги, экономию ресурсов, топлива и электроэнергии, улучшение производительности труда.

СвЖД поддерживает рационализаторскую активность сотрудников не только в рамках конкурсов. Креативный подход, направленный на улучшение технологий или условий работы, является основой инженерной деятельности. Одним из внедренных нововведений стала разработка коллектива моторвагонного депо Свердловск цеха «Плауэн», позволяющая сократить затраты на техническое обслуживание подвижного состава. Инженеры разработали мобильный манипулятор с лебедкой для замены (снятия и установки) тяговых электродвигателей «Финистов». Теперь можно проводить демонтаж и монтаж агрегата без выезда из депо на территории, где эксплуатируются эти электропоезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.