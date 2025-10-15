Произошло сокращение на 19% случаев нарушения правил дорожного движения на перекрестках Горьковского шоссе в период с января по сентябрь.

В январе-сентябре 2025 года на переездах Горьковской железной дороги было зафиксировано на 19% меньше нарушений ПДД автоводителями, чем за аналогичный период предыдущего года. Всего было зарегистрировано 178 случаев.

В течение девяти месяцев текущего года на переездах этой магистрали произошло 5 аварий с участием автомобилей и поездов, в результате которых получили травмы 4 человека. В сравнении, в январе-сентябре 2024 года было 14 ДТП, в которых пострадали 14 человек.

Для предупреждения аварий на железной дороге, железнодорожники осуществляют комплексную программу, направленную на улучшение безопасности движения поездов и предотвращение ДТП на перекрестках автодорог и железнодорожных путей. Это включает в себя мониторинг состояния переездов, их ремонт и модернизацию, а также установку дополнительных систем безопасности.

Особое внимание уделяется просветительской работе с водителями. За 9 месяцев сотрудниками магистрали совместно с правоохранительными органами было проведено более 1,5 тыс. рейдов для выявления нарушителей, в ходе которых 162,3 тыс. автоводителей были проинструктированы о правилах пересечения железнодорожных путей.

Служба корпоративных коммуникаций ГЖД призывает водителей быть внимательными при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать ПДД.