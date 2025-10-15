За период с января по сентябрь наблюдался рост востребованности автоматизированных камер хранения на Южном вокзале Калининграда на 7%.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Калининграде на Южном вокзале наблюдается увеличение спроса на автоматизированные камеры хранения. С января по сентябрь пассажиры и гости вокзала около 19,5 тыс. раз использовали эти услуги для хранения своего багажа и ручной клади, что на 7% больше, чем в тот же период 2024 года.

На Южном вокзале функционирует 96 ячеек для хранения стандартного, среднего и крупногабаритного багажа. Для определения подходящего размера автоматизированной камеры хранения пассажиры могут использовать калибратор. Стоимость услуги зависит от размера ячейки и срока хранения. Оплатить услугу можно тремя способами: наличными, через терминал или с помощью QR-кода. Последний вариант наиболее популярен среди пассажиров, поскольку все данные об услуге приходят на электронную почту и сохраняются в мобильном устройстве, сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.