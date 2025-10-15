С начала года до сентября, почти 12 тысяч посетителей посетили филиалы музея Горьковской железной дороги в Нижнем Новгороде.

09:14

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период с января по сентябрь 2025 года филиалы музея истории и развития Горьковской железной дороги в Нижнем Новгороде приняли около 12 тыс. посетителей. Было проведено свыше 320 тематических и образовательных экскурсий.

На открытой экспозиции «Паровозы России» было организовано более 200 экскурсий, которые посетили более 7,7 тыс. человек. Музей, находящийся в Инженерном центре Горьковской железной дороги, посетили около 4,3 тыс. человек, для которых было организовано примерно 120 экскурсий.

В коллекциях филиалов музея хранятся оригинальные предметы, фотографии и документы, а также уникальные модели с высоким уровнем детализации. Посетителям рассказывают о начале мирового и отечественного паровозостроения, о строительстве железной дороги от Нижнего Новгорода до Москвы, о ключевых этапах истории Горьковской железной дороги и перспективах ее развития, а также о профессиях железнодорожников прошлого и настоящего.

В этом году музей «Паровозы России» пополнился 4 новыми образцами подвижного состава: тепловозом ТЭ1, электровозом ЧС3, паровозами П-0001 и П-36. Все модели были произведены в середине прошлого века и ранее использовались на железных дорогах страны. Всего на этой площадке представлено около 30 различных экспонатов, демонстрирующих развитие железнодорожных технологий и историю транспорта с конца XIX до середины ХХ века.

В общей сложности филиалы музея истории и развития Горьковской железной дороги посетили более 20 тыс. человек с января по сентябрь 2025 года. Среди них 4,1 тыс. человек в Ижевске, 2,1 тыс. человек в Кирове, 2 тыс. человек на станции Лянгасово.

Подробную информацию о Музее истории и развития ГЖД можно найти на официальном сайте в разделе «О дороге», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.