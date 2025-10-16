В ходе ремонтных работ 2025 года на Горьковском шоссе было отремонтировано около 200 км "бархатной" дороги.

В ходе ремонтных работ 2025 года на Горьковской железной дороге специалисты установили 199 км бесшовного («бархатного») пути и заменили 90 стрелочных переводов.

На данный момент активно ведутся работы по капитальному ремонту железнодорожного полотна на участках Оричи – Стрижи, Стрижи – Лянгасово, Лянгасово – Поздино, Фаленки – Яр в Кировской области, Шатки – Сатис – Берещино и Трактовый – Бобыльская в Нижегородской области.

Ремонтные работы также продолжаются на участках Федулово – Ковров и Торфопродукт – Нечаевская во Владимирской области, Черная Речка – Пудлинговый и Кленовский – Бисертский Завод в Свердловской области, Краснозаринский – Волжск в Марий Эл, Вожой – Болгуры, а также на станциях Кизнер и Саркуз в Удмуртии.

Специалисты заменяют рельсошпальную решетку и стрелочные переводы, укладывают бесшовный путь, проводят глубокую очистку балласта и сварку стыков на участках полотна.

Ремонтная кампания направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности при перевозке пассажиров и грузов, а также на увеличение скорости движения поездов, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.