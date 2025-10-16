Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по сентябрь 2025 года, более 140 новых пользователей Северной железной дороги начали регистрировать грузовые перевозки в интернете.

2025-10-16 15:06
С января по сентябрь 2025 года, 146 новых пользователей начали использовать сервис "Личный кабинет клиента ОАО «РЖД» на веб-сайте компании для оформления перевозочных документов. В общей сложности, более 1,8 тыс. клиентов СЖД пользуются этим сервисом, и за 9 месяцев было оформлено примерно 1,9 млн перевозочных документов.

Грузоотправители могут заполнять первичные и другие документы, связанные с перевозкой, онлайн, подавать заявки на операции с подвижным составом и получать уведомления о статусе вагонов, использовать электронные базы данных, планировать объемы и сроки погрузки. Список доступных функций личного кабинета регулярно обновляется.

Для удобства пользователей в личном кабинете размещены видеоинструкции. Информация о грузовых станциях железных дорог отображается на интерактивной карте, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

