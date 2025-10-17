Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Олег Белозёров: Нам необходимо разработать новые концепции для пассажирского обслуживания в эпоху ВСМ

2025-10-17 15:26
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Во время онлайн-совещания, посвященного Дню работника пассажирского отдела холдинга «РЖД», генеральный директор Олег Белозёров объявил о разработке новых стратегий для улучшения пассажирских услуг.

«2016 год стал отправной точкой для значительных изменений в пассажирском отделе, мы назвали его Годом пассажира. Мы обновили наш транспорт, добавили новые маршруты и улучшили качество наших услуг. В общем, мы подняли работу пассажирского отдела на новый уровень. Успех Года пассажира во многом помог нам приблизиться к реализации проекта ВСМ, который не только переведет нас на новый технологический уровень, но и полностью преобразует компанию изнутри. Это касается структуры пассажирского отдела, корпоративной культуры и подходов к обслуживанию. Сейчас мы заложили основы на будущее. Исходя из десятилетнего опыта, предлагаю объявить 2026 год Годом пассажира», - заявил Олег Белозёров.

Он подчеркнул, что будет проведена проверка всех аспектов работы пассажирского отдела и смежных сегментов, а также будут разработаны стандарты для пассажирского обслуживания и дополнительных услуг, которые затем будут применяться в поездах ВСМ. Они будут основаны на четырех ключевых элементах успеха:

  • комфорт - создание условий для работы, отдыха и саморазвития во время поездки,
  • предсказуемость - соответствие услуг тем, что заявлено в билете,
  • равенство - отношение к пассажиру не зависит от класса обслуживания,
  • индивидуальность - развитая система лояльности и создание индивидуальных условий для постоянных клиентов.

Олег Белозёров также поздравил сотрудников пассажирского отдела и вручил государственные и отраслевые награды.

