В Новосибирской области на станции Аэрофлот для пассажиров начал работу обновленный зал ожидания.

14:58

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Новосибирской области на станции Аэрофлот был открыт модернизированный зал ожидания для пассажиров пригородных электропоездов.

Зона оборудована комфортабельными скамьями, автоматизированной системой открывания и закрывания дверей, что помогает поддерживать приятную температуру в зимний период. Установлена система видеонаблюдения.

Приобрести билет на электричку можно в кассе или через терминалы самообслуживания, расположенные в зале ожидания. Павильон для пассажиров функционирует каждый день и открывается за 1 час до прибытия первого электропоезда.

«На Западно-Сибирской железной дороге происходит систематическое обновление инфраструктуры. Наша цель – не только выполнить косметический ремонт, но в первую очередь улучшить комфорт и качество обслуживания пассажиров», – заявил на открытии модернизированного зала ожидания заместитель начальника ЗСЖД по Новосибирскому территориальному управлению Сергей Спиридонов.

Отметим, что условия для сотрудников пригородной компании также улучшились – отремонтировано помещение в кассовом блоке, установлен теплый пол, создана зона отдыха.

Ежедневно через станцию Аэрофлот проходят 30 пригородных поездов. Средний пассажиропоток составляет более 2000 человек в день, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.