Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 22 октября временно произойдут изменения в расписании четырех пригородных поездов в Алтайском крае.

2025-10-17 14:53
С 22 октября временно произойдут изменения в расписании четырех пригородных поездов в Алтайском крае.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Временное изменение расписания четырех пригородных поездов, следующих по Алтайскому краю, будет происходить с 22 по 31 октября из-за проведения сезонных работ на железнодорожных путях. Время движения поездов будет скорректировано на 20-22 минуты.

Это затронет пригородные поезда компании «Алтай-Пригород», которые следуют по маршрутам: Барнаул – Ребриха, Ребриха – Барнаул, Барнаул – Славгород.

Расписание остальных пригородных поездов не изменится.

Пассажирам рекомендуется заблаговременно планировать свои поездки.

Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте «Алтай-Пригород» или узнать по телефону: +7 (3852) 29-21-68, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru