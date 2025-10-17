С 22 октября временно произойдут изменения в расписании четырех пригородных поездов в Алтайском крае.

14:53

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Временное изменение расписания четырех пригородных поездов, следующих по Алтайскому краю, будет происходить с 22 по 31 октября из-за проведения сезонных работ на железнодорожных путях. Время движения поездов будет скорректировано на 20-22 минуты.

Это затронет пригородные поезда компании «Алтай-Пригород», которые следуют по маршрутам: Барнаул – Ребриха, Ребриха – Барнаул, Барнаул – Славгород.

Расписание остальных пригородных поездов не изменится.

Пассажирам рекомендуется заблаговременно планировать свои поездки.

Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте «Алтай-Пригород» или узнать по телефону: +7 (3852) 29-21-68, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.