Изменения в графике движения пригородного поезда, следующего от Новосибирска до Барабинска, ожидаются с 21 по 25 октября.

14:50

Изменения в расписании пригородного поезда № 6309, следующего из Новосибирска в Барабинск, ожидаются с 21 по 25 октября. Причина - запланированный ремонт путей на западном маршруте. Время движения поезда увеличится на 16 минут.

№6309 Новосибирск – Барабинск: отправление с Новосибирск-Главного в 09:40 (согласно расписанию), от Чулымской станции – в 12:00 (согласно расписанию), от станции Кокошино – в 12:35 (на 16 минут позже), от станции Каргат – в 12:53 (согласно расписанию). Прибытие в Барабинск запланировано на 14:15 (согласно расписанию). Время указано местное.

Пригородная компания «Экспресс-пригород» призывает пассажиров быть бдительными и учитывать изменения в расписании при планировании своих поездок.

сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.