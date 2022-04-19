Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

«Орланы» свяжут Петрозаводск и Северное Приладожье в майские праздники

2022-04-19 12:35
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для удовлетворения повышенного спроса на поездки по Карелии в период майских праздничных дней холдинг «ЖД» назначает рельсовый автобус РА-3 «Орлан» № 932/931сообщением Петрозаводск – Горный парк «Рускеала» – Сортавала.

Он будет ходить с 30 апреля по 10 мая по специально разработанному расписанию, отправляясь из Петрозаводска в 06:20 и прибывая в Сортавалу в 12:00. В обратном направлении состав будет отправляться в 16:45 и прибывать в Петрозаводск в 22:37.

В пути предусмотрены остановки на станциях Эссойла, Суоярви, Маткаселькя, Горный парк «Рускеала», Хелюля, Сортавала-Центр.

Напомним: рельсовые автобусы РА-3 «Орлан» производства АО «Метровагонмаш» разработаны специально для пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог и отвечают самым последним требованиям, предъявляемым к подвижному составу. В них есть системы климат-контроля с обеззараживанием воздуха, энергосберегающее светодиодное освещение, подъемники для инвалидных колясок и места для их крепления, экологически чистые туалетные комнаты, системы видеонаблюдения и информационные табло.

Оформить проездные документы на рельсовые автобусы «Орлан» Петрозаводск – Горный парк «Рускеала» – Сортавала можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам». Стоимость билета – 500 рублей.

На данном маршруте действуют специальные предложения для различных категорий пассажиров. Например, при оформлении билета для пассажиров в возрасте до 21 и старше 60 лет цена будет снижена на 30%, а при оформлении проездных документов по тарифу «Туда-обратно» стоимость обратного билета снижается на 20%.

