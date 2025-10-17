Транспортировка нагруженных контейнеров по Октябрьской железнодорожной магистрали достигла 430,8 тыс. ДФЭ в период с января по сентябрь.
2025-10-1713:16
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
За период с января по сентябрь 2025 года, Октябрьская железная дорога отправила 430,8 тыс. ДФЭ груженых контейнеров по всем видам сообщения, что на 6,9% меньше по сравнению с прошлым годом. Общий вес перевезенных грузов составил 10 млн тонн, что на 3,3% меньше предыдущего года. В частности:
192,8 тыс. ДФЭ химических и минеральных удобрений (-8,7%);
58,8 тыс. ДФЭ бумаги (+0,4%);
40,3 тыс. ДФЭ лесных грузов (+28%);
10,9 тыс. ДФЭ автомобилей и комплектующих (-49%);
17,3 тыс. ДФЭ цветной руды и серного сырья (-4,7%);
16,5 тыс. ДФЭ химикатов и соды (-0,2%);
12,9 тыс. ДФЭ строительных грузов (-29,1%);
8,5 тыс. ДФЭ цветных металлов (увеличение в 1,6 раза);
7,2 тыс. ДФЭ нефти и нефтепродуктов (-38,9%);
3 тыс. ДФЭ промышленных товаров (-22,2%);
3,2 тыс. ДФЭ промышленного сырья и формовочных материалов (-20,1%);
4,2 тыс. ДФЭ картофеля, овощей и фруктов (+2,1%).
В период с января по сентябрь 2025 года, Октябрьская железная дорога перевезла 835,7 тыс. ДФЭ груженых и порожних контейнеров по всем видам сообщения, что на 6,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Внутреннее сообщение составило 305,4 тыс. ДФЭ (-16,9%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.
Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».
Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.