Транспортировка нагруженных контейнеров по Октябрьской железнодорожной магистрали достигла 430,8 тыс. ДФЭ в период с января по сентябрь.

13:16

За период с января по сентябрь 2025 года, Октябрьская железная дорога отправила 430,8 тыс. ДФЭ груженых контейнеров по всем видам сообщения, что на 6,9% меньше по сравнению с прошлым годом. Общий вес перевезенных грузов составил 10 млн тонн, что на 3,3% меньше предыдущего года. В частности:

192,8 тыс. ДФЭ химических и минеральных удобрений (-8,7%);

58,8 тыс. ДФЭ бумаги (+0,4%);

40,3 тыс. ДФЭ лесных грузов (+28%);

10,9 тыс. ДФЭ автомобилей и комплектующих (-49%);

17,3 тыс. ДФЭ цветной руды и серного сырья (-4,7%);

16,5 тыс. ДФЭ химикатов и соды (-0,2%);

12,9 тыс. ДФЭ строительных грузов (-29,1%);

8,5 тыс. ДФЭ цветных металлов (увеличение в 1,6 раза);

7,2 тыс. ДФЭ нефти и нефтепродуктов (-38,9%);

3 тыс. ДФЭ промышленных товаров (-22,2%);

3,2 тыс. ДФЭ промышленного сырья и формовочных материалов (-20,1%);

4,2 тыс. ДФЭ картофеля, овощей и фруктов (+2,1%).

В период с января по сентябрь 2025 года, Октябрьская железная дорога перевезла 835,7 тыс. ДФЭ груженых и порожних контейнеров по всем видам сообщения, что на 6,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Внутреннее сообщение составило 305,4 тыс. ДФЭ (-16,9%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.