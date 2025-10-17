В 2025 году пожарные составы Свердловской железной дороги способствовали тушению шести возгораний, произошедших в непосредственной близости от железнодорожных трасс.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Свердловская железная дорога отмечает положительные изменения в пожарной безопасности на территориях, прилегающих к железнодорожным путям, по итогам пожароопасного сезона 2025 года (с апреля по сентябрь). Пожарные составы СвЖД выезжали на тушение возгораний рядом с железной дорогой и в населенных пунктах шесть раз, включая вызовы от МЧС России. Это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Уменьшение числа природных пожаров вблизи железнодорожных путей связано в большей степени с погодными условиями, которые препятствовали возникновению и распространению огня (прохладное лето и большое количество осадков). Однако, значительную роль в сокращении вызовов "по тревоге" сыграли и профилактические меры, принятые подразделениями магистрали.

Весной сотрудники СвЖД провели ряд организационно-технических мероприятий. Они оборудовали более 1 тыс. километров минерализованных защитных полос вблизи железнодорожных путей, убрали мусор и сухую траву. Кроме того, в пожарные поезда были добавлены дополнительные цистерны-водохранилища, увеличив запас воды в каждом поезде до 180 тонн на летний период.

На ключевых станциях Свердловской железной дороги размещено 21 пожарный поезд. Каждый из них имеет запас более 2,5 тонн пенообразователя и две или три цистерны воды. Пожарные поезда готовы к отправлению в любое время суток после получения приказа.

Все пожарные поезда СвЖД и их экипажи регулярно участвуют в учениях (включая совместные с МЧС России) для поддержания высокого уровня готовности и отработки основных навыков и алгоритмов действий в чрезвычайных ситуациях, сообщает служба корпоративных коммуникаций СвЖД.