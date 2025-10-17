23 октября на Калининградской железнодорожной линии по направлениям к Зеленограду и Светлогорску будут добавлены дополнительные поезда "Ласточка".

10:13

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с футбольным матчем, который состоится 23 октября в Калининграде, будет увеличено количество пригородных поездов на направлениях к Зеленоградску и Светлогорску.

Вечерний поезд "Ласточка", следующий из Калининграда в Зеленоградск, отправится с Южного вокзала в 22:40 и прибытие в Зеленоградск запланировано на 23:25. Обратный рейс поезда начнется в 23:37.

Поезд на маршруте Калининград – Светлогорск через Переславское отправится в 22:45. "Ласточка" прибудет на станцию Светлогорск-2 в 23:46 и отправится обратно в Калининград в 23:59.

Все остановки на маршруте пригородных поездов будут совершены.

Актуальную информацию о расписании движения пригородных поездов можно найти на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в телеграм-боте «Электрички РЖД», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.